В ДНР заявили, что Киев перебросил на Днепропетровщину подразделение БПЛА

Советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что речь идет о "Птицах Мадьяра"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. ВСУ перебросили в приграничную с ДНР территорию Днепропетровской области элитное подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра", сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Противник пытается сдержать расширение нами зоны безопасности на территории Днепропетровской области, где группировка войск "Восток" ведет активное наступление. В попытках остановить процесс Киев бросил на это направление подразделение "Мадьяров", - сказал он.