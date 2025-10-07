Операторы "Буревестника" тараном уничтожили разведывательный дрон ВСУ "Домаха"
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Операторы отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" на бахмутском направлении воздушным тараном ликвидировали украинский разведывательный дрон "Домаха". Об этом ТАСС сообщили в полку.
"В ходе выполнения боевой задачи по контролю воздушного пространства на бахмутском направлении на высоте 3 км был обнаружен и уничтожен разведывательный дрон ВСУ "Домаха", осуществлявший наводку артиллерии", - информировали в полку.
Там добавили, что уничтожение дрона противника воздушным тараном осуществлено оператором при поддержке расчета РЛС.
В полку отметили, что дроны типа "Домаха" пользуются большой популярностью в ВСУ в связи с их высокими аэродинамическими характеристиками, позволяющими летать в сложных погодных условиях.