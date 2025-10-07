Марочко: освобождение Федоровки поможет во взятии Северска
13:10
ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Освобождение российскими бойцами Федоровки поможет в продвижении и боях за Северск Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Освобождение Федоровки в очередной раз показывает успехи наших войск на северском направлении. Сейчас мы с южного направления двигаемся как раз на север по направлению населенного пункта Северск. И, естественно, Федоровка поможет закреплять ранее достигнутые успехи", - сказал он.
Об освобождении Федоровки бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 7 октября.