Герасимов: Северная группировка продолжает создание полосы безопасности

Подразделения ВС РФ также успешно продвигаются в южной части Волчанска

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 7 октября 2025 года

"Группировка войск "Север" действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и ее подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска", - сказал он.