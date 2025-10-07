Герасимов: группировка "Центр" развивает наступление

ВС РФ преодолевают сопротивление противника

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление, преодолевая сопротивление противника. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" - на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов. Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление", - сказал он.