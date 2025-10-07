Группировка "Восток" наступает вглубь Днепропетровской и Запорожской областей
18:10
обновлено 18:26
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Группировка "Восток" продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Группировка войск "Восток" продолжает наступать в глубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под наш контроль перешло более 200 кв. км территории", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным