Путин: Россия должна достичь всех целей СВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции должны быть безусловно выполнены.
"Наша общая задача остается прежней - мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции", - сказал он на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.
После чего передал слово для доклада командующему группировкой войск "Север" генерал-полковнику Евгению Никифорову. Ранее на совещании с докладом также выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов.