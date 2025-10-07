Массированные удары по военным объектам Украины идут по плану Генштаба

Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Массированные удары по военным объектам Украины идут по плану Генштаба, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 7 октября 2025 года

"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сказал Герасимов.