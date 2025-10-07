Штурмовые отряды ВС РФ продвигаются в южных районах Красноармейска

Ведется зачистка Родинского

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населенный пункт севернее Красноармейска - это Родинское, ведется сейчас его зачистка от формирований ВСУ", - сказал он.