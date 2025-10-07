Путин обсудил с руководством Минобороны и Генштаба обеспечение войск

Реклама на ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны РФ и Генштаба обеспечение войск и ближайшие планы.

"Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу", - сказал президент, открывая совещание, которое провел с военными в Санкт-Петербурге. 

