ТАСС: ВСУ испытывают нехватку расчетов ПВО в Чернигове

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинская армия испытывает дефицит военных расчетов противовоздушной обороны в Черниговской области, из-за этого администрация набирает мобильные группы из мужчин и женщин. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"После недавнего блэкаута в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя проходной двор. Куда делись все подразделения ПВО - вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому. В связи с этим Черниговская ОВА в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО. Поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет", - сказал собеседник агентства.

Говоря о нехватке расчетов ПВО в Черниговской области, собеседник ТАСС предположил, что вероятнее всего подразделения ранее были сформированы, о чем чиновники "отчитались и забыли". Однако с каждым этапом ухудшения обстановки на фронте личный состав групп Черниговской области переводился в пехоту, а их места некому было замещать.