В РФ вступает в силу норма об упрощенном присвоении воинских званий добровольцам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Норма о том, что добровольцы, находящиеся в запасе, смогут получать воинские звания без прохождения военных сборов, вступает в силу.

Соответствующий закон 29 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведения касаются граждан, которые минимум полгода состояли в добровольческих формированиях, но сейчас находятся в запасе.

Теперь воинские звания таким гражданам разрешено присваивать без прохождения ими военных сборов. В Госдуме поясняли, что речь идет в том числе о добровольцах - участниках СВО.