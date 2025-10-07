Ефрейтор Рыбкин вывел автомобиль с боеприпасами из-под минометного обстрела ВСУ

Благодаря действиям военнослужащего удалось своевременно снабдить российских бойцов, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ефрейтор Максим Рыбкин вывел автомобиль с боеприпасами из-под массированного минометного обстрела и налету FPV-дронов со стороны ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Приближаясь к позициям наших подразделений, автомобиль, на котором следовал Максим, подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и налету FPV-дронов. Находясь под огнем противника, ефрейтор Максим Рыбкин, умело маневрируя на сложном участке местности, вывел машину из-под удара врага и своевременно доставил боеприпасы на передовую, что позволило российским войскам сдержать наступление врага и перейти в контратаку", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора удалось своевременно снабдить российских военнослужащих для успешного выполнения задач на передовой.

В министерстве также рассказали, как рядовой Иван Кука сбил из штатного оружия беспилотник квадрокоптерного типа. Военнослужащий находился на пункте наблюдения, когда заметил приближение дрона к российским позициям. Доложив об обнаружении беспилотника, Кука получил задачу сбить его.

"Рядовой Кука открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до позиций российских военнослужащих, беспилотник упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда личному составу. Благодаря своевременным и профессиональным действиям рядового Ивана Кука удалось не допустить поражения вражеским дроном российских позиций и избежать потерь среди личного состава", - подчеркнули в ведомстве.