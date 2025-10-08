Боец Абу: солдаты ВСУ представились "соседями", чтобы занять блиндаж военных РФ

Военнослужащий рассказал, что в блиндаж забрались люди и попросили не стрелять, якобы они "свои"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий с позывным Абу, принимающий участие в освобождении Федоровки в ДНР, рассказал, как солдаты ВСУ пытались забраться в его блиндаж, представившись "соседями". Его слова приводятся в сообщении Минобороны РФ.

Военнослужащий рассказал, как глухой ночью услышал звуки ходьбы над блиндажом, после чего в него забрались люди. Однако, когда боец вскинул автомат, то услышал от них просьбу не стрелять, якобы это "свои".

"Задается вопрос, какая бригада. Мой сослуживец отвечает, что 85-я бригада, на чем противник и был подловлен тем, что сказал о том, что они (бойцы ВСУ - прим.) из 84-й, соседи. Закончилось перестрелкой, откинул к ним гранату, доложил командованию", - добавил военнослужащий, чьи слова приводятся в сообщении Минобороны.

После этого, по словам Абу, командование "моментально подлетело" на беспилотниках и противник был разбит с помощью FPV-дрона.