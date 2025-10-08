Марочко: освобождение Нововасилевского отрезает от логистики ВСУ в Гуляйполе

Военнослужащие армии России продвигаются к логистическим магистралям в Успеновке и Доброполье, сообщил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Освободив Нововасилевское, российские бойцы отрезают находящуюся в Гуляйполе Запорожской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) от логистических магистралей. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши военнослужащие продолжают действия по отрезанию украинской группировки, которая находится в районе населенного пункта Гуляйполе. Освобождение Нововасилевского как раз свидетельствует о том, что мы продвигаемся в западном направлении до крупной логистической магистрали. Первая [логистическая магистраль] - в населенном пункте Успеновка, где мы практически уже подошли вплотную [к населенному пункту]. И вторая, конечно, это Доброполье", - сказал он.

Марочко предположил, что продвижением на упомянутых участках командование ВС РФ намерено выдавить солдат ВСУ с их хорошо укрепленных позиций. "И они [ВСУ] будут вынуждены оставлять те укрепрайоны, которые возводили на протяжении очень длительного времени. По сути, все их труды оказались напрасны. Мы пошли совершенно с другого направления, не оттуда, откуда нас ждало украинское командование", - отметил военный эксперт.