ВС РФ в полевых условиях наладили пошив пончо-невидимок от дронов ВСУ

Оптимальную для бойцов модель такого пончо разработал рядовой Винни

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Бойцы десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" в полевых условиях наладили производство антидроновых пончо-плащей, которые маскируют военнослужащих и делают их невидимыми для тепловизионных камер беспилотников ВСУ, передает корреспондент ТАСС.

Оптимальную для решения боевых задач модель пончо и технологию производства разработал, опираясь на мнение сослуживцев, рядовой полка с позывным Винни, который в гражданской жизни занимался пошивом обуви.

"Пончо, которые у нас были, нужно было дорабатывать вручную. Пригодился мой швейный опыт. Начинали с простого, потом усовершенствовали капюшон, добавили рукава. С учетом того, что боец идет на задание с рюкзаком РД, в загрузке - бронежилет-автомат, нужно все это покрывать, подобрать правильную толщину, универсальную для всех. Мы не только для себя работаем, за пончо к нам приезжают даже из других батальонов. Наш командир роты идет всем навстречу, потому что знает, насколько это важно, как это жизни спасает здесь", - сказал военнослужащий.

Штурмовик с позывным Маэстро рассказал ТАСС, что пончо помогли ему и сослуживцам освободить от противника населенный пункт Каменское в Запорожской области.

"Без пончо мы не смогли бы пройти и 100-200 м, нас бы обнаружили. У противника очень много птичек, FPV в основном, которые наблюдают, ведут разведку. Нам предстояло идти 7,5 км до самого Каменского. Я считаю, что пончо нам очень помогло. Мы дошли, выполнили задачу, которую перед нами ставили", - подчеркнул боец.