Группировка "Восток" уничтожила 365 военных ВСУ и 5 станций связи Starlink

Военнослужащие группировки также уничтожили 8 пунктов управления дронами

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" за сутки составили 365 военнослужащих, 5 станций спутниковой связи Starlink и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял свыше 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М1117, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, пять станций спутниковой связи Starlink и 8 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.