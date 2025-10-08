Дроноводы спецназа группировки "Центр" уничтожили бронетехнику ВСУ
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА батальона специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили бронированную технику ВСУ, сорвав доставку штурмовых подразделений и ротацию живой силы противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения.
В ведомстве уточнили, что спецназовцы своевременно обнаружили и уничтожили бронетранспортер с личным составом, а также боевую бронированную машину ВСУ. Там подчеркнули, что благодаря профессионализму расчетов БПЛА 51-й гвардейской общевойсковой армии противник лишен возможности подвоза живой силы к переднему краю, несет значительные потери в бронетехнике и личном составе, что способствует постоянному продвижению подразделений группировки вглубь обороны ВСУ на этом направлении.