Дроноводы спецназа группировки "Центр" уничтожили бронетехнику ВСУ

Таким образом ВС РФ сорвали доставку штурмовых подразделений и ротацию живой силы противника

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА батальона специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику ВСУ на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" уничтожили бронированную технику ВСУ, сорвав доставку штурмовых подразделений и ротацию живой силы противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что спецназовцы своевременно обнаружили и уничтожили бронетранспортер с личным составом, а также боевую бронированную машину ВСУ. Там подчеркнули, что благодаря профессионализму расчетов БПЛА 51-й гвардейской общевойсковой армии противник лишен возможности подвоза живой силы к переднему краю, несет значительные потери в бронетехнике и личном составе, что способствует постоянному продвижению подразделений группировки вглубь обороны ВСУ на этом направлении.