Ударные FPV-дроны уничтожили боевую технику ВСУ в Харьковской области

Цели поразили бойцы группировки "Север", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили боевую технику ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" выявили позиции артиллерийских орудий, огневые точки и ретрансляторы формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области. После доразведки выявленных вражеских целей было принято решение на оперативное огневое поражение ударными FPV-дронами", - информировали в ведомстве.

На кадрах объективного контроля, предоставленных ведомством, запечатлено уничтожение 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана", замаскированного пункта управления беспилотниками, минометного расчета и живой силы формирований ВСУ, укрывшейся в блиндаже.