Группировка "Центр" уничтожила "Краснополем" пункт управления БПЛА ВСУ

Боевую задачу выполнил расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Центр" снарядом "Краснополь-М2" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных дронов в ходе наблюдения за участком местности вскрыли пункт управления и район запуска БПЛА противника. После подтверждения цели расчет САУ получил задачу на применение высокоточного боеприпаса, запрограммировал и совершил выстрел корректируемым артиллерийским снарядом, цель для которого подсвечивал беспилотный летательный аппарат "Орлан".

"Краснополь" бьет высокоточно, попадание стопроцентное, от него не спрячешься. Один уничтоженный пункт БПЛА - это, по сути, свободный коридор для нашей пехоты и техники, так как в воздухе гораздо больше пространства будет, птичек (беспилотников - прим. ТАСС) станет гораздо меньше", - сказал командир артиллерийской 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" Никита Хамзин.