Расчет "Ланцета" уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области

Цель обнаружили операторы БПЛА Supercam, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" Восточной группировки уничтожил 155-мм гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве рассказали, что орудие было выявлено операторами БПЛА Supercam в лесополосе. После передачи координат по цели оперативно отработали боеприпасом - "Ланцет", точным попаданием уничтожив гаубицу вместе с расчетом ВСУ.

Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области.

© Минобороны России

Скрытые в лесополосах позиции были обнаружены в ходе воздушной разведки. "После передачи координат на огневую позицию артиллеристы оперативно развернули установки и выполнили серию выстрелов 122-мм снарядами. Точными ударами были уничтожены пункты управления БПЛА, находившееся в них оборудование, средства связи и живая сила противника", - отметили в министерстве.