Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Группировка "Запад" уничтожила 12 беспилотников и 34 квадрокоптера ВСУ

Таких результатов военнослужащие добились за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма
Редакция сайта ТАСС
02:04
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки войск "Запад" сбили 12 беспилотников и 34 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптеров", - сказал он.

Бигма подчеркнул, что группировка "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине