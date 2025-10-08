Группировка "Запад" уничтожила 12 беспилотников и 34 квадрокоптера ВСУ

Таких результатов военнослужащие добились за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки войск "Запад" сбили 12 беспилотников и 34 тяжелых квадрокоптера противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 34 тяжелых боевых квадрокоптеров", - сказал он.

Бигма подчеркнул, что группировка "Запад" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции.