Беспилотчики группировки "Запад" поразили "Молнией" пункт управления БПЛА ВСУ

Согласно разведданным, противник планировал запустить ударный дрон по позициям ВС РФ, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет беспилотника "Молния" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет беспилотного летательного аппарата "Молния" 6-го отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно разведданным, были установлены координаты цели и получена информация о подготовке противника к запуску ударного беспилотника по позициям ВС РФ. Координаты были переданы на командный пункт подразделения. После этого расчет "Молнии" подготовил к полету дрон-камикадзе, снарядив его осколочно-фугасными боеприпасами, и произвел пуск по цели, находившейся на расстоянии более 40 км. Преодолев все препятствия, такие как вражеские средства радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, беспилотник успешно поразил цель.