Бойцы "Востока" уничтожили из АГС-17 "Пламя" штурмовую группу ВСУ

Перемещение украинских военнослужащих бойцы группировки заметили во время разведки с воздуха

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет АГС-17 "Пламя" группировки войск "Восток" уничтожил штурмовую группу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА группировки войск "Восток" в ходе воздушной разведки обнаружили перемещение штурмовой группы ВСУ на одном из участков фронта в Днепропетровской области и передали уточненные координаты на командный пункт. По полученным данным расчет АГС-17 "Пламя" оперативно выдвинулся на огневую позицию, выполнил серию прицельных выстрелов, уничтожив штурмовую группу противника. После выполнения огневой задачи расчет сменил позицию и замаскировался", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что итоги боя подтверждены докладом расчета и радиосообщениями с переднего края. Действия расчета АГС-17 и операторов БПЛА способствовали удержанию занимаемых позиций и сорвали попытку контратаки противника.