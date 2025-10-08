Расчет РСЗО "Град" обеспечил продвижение штурмовиков ВС РФ в Запорожской области

Российские бойцы уничтожили до 10 боевиков, станцию РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" обеспечил продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ, обеспечив прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что благодаря оперативным данным, полученным средствами российской воздушной разведки, в результате массированного огневого поражения было уничтожено до 10 боевиков ВСУ, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После этого российские штурмовики без препятствий заняли новые позиции.

Отмечается, что успешное выполнение данной операции стало возможным благодаря эффективной работе разведки и четкому взаимодействию между подразделениями группировки войск "Днепр", обеспечившим своевременное обнаружение и поражение целей.

"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но, главное, безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал командир боевой машины БМ-21 "Град", позывной Аксай на видео, предоставленном Минобороны РФ.