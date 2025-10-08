Российские бойцы рассказали об освобождении Федоровки в ДНР

Военнослужащие группировки "Юг" заходили в населенный пункт в ночное время, группами по два-три человека

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки в ходе освобождения Федоровки в ДНР заходили в населенный пункт малыми группами по два-три человека ночью. Об этом рассказали бойцы в видео, предоставленном Минобороны РФ.

"По два человека штурмовыми группами заходили по темноте, в пончо, чтобы противник не видел нас со своих средств разведки. Зачистили лесополосы и закрепились в первых зданиях Федоровки. Так как там три улицы, закрепились на каждой, и пошли вдоль улиц - каждый дом, каждую лестницу зачищали. Это привело к тому, что мы полностью освободили Федоровку", - рассказал заместитель командира батальона с позывным Чех.

По словам военнослужащего с позывным Абу, заходящие группы командование вело с помощью беспилотников: могут скомандовать остановиться, потому что впереди противник, замереть, взять левее или правее.

Кроме того, добавил Чех, перед задачей проводится разведка населенного пункта и лесополосы: выявляются скрытые огневые пункты, площадки взлета БПЛА. "Это все поражается артиллерией, минометными батареями, танковыми батальонами с закрытых позиций и с использованием РСЗО "Град", - добавил военнослужащий.