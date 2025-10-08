Расчет РСЗО "Град" уничтожил технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении

Артиллеристы уничтожили боевые машины и позиции с солдатами ВСУ при поддержке штурмовых подразделений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Север" уничтожил боевую технику и позиции с живой силой ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты РСЗО "Град" 44-го армейского корпуса группировки ["Север"] нанесли огневое поражение по району скопления формирований украинских боевиков на харьковском направлении спецоперации", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что при поддержке штурмовых подразделений группировки артиллеристы уничтожили боевую технику и позиции с живой силой ВСУ в лесистой местности, а также подавили огневые точки и пункты управления беспилотной авиацией противника на линии боевого соприкосновения.