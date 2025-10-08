ТАСС: в Херсоне нет эффективных средств защиты от российских дронов

Объекты в подконтрольном киевскому режиму городе поражаются ежедневно, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подконтрольный киевскому режиму город Херсон не располагает эффективными средствами защиты от атак российских ударных беспилотников. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"У Киева действительно были громкие планы по противодействию российским дронам в Херсоне. Зайдите на любой Telegram-канал и поймете, что планы так и остались планами - объекты в городе поражаются ежедневно. Зато на проектах заработала вся вертикаль власти от Киева до районных администраций. Установка сетей кажется уже не просто неэффективным, а издевательским решением. Город не защищен от воздействия основных видов вооружения - отсюда и высокие потери", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что городские системы РЭБ также малоэффективны, а по военным объектам Херсона также бьют авиационными бомбами, от которых у администрации защиты нет.