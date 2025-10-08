Марочко: у ВСУ серьезные проблемы c логистикой в Купянске из-за ударов армии РФ

Украинские войска больше не могут применять автотранспорт и грузовые машины, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Находящиеся в Купянске (Харьковская область) подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять большие сельскохозяйственные дроны и наземные роботизированные комплексы для подвоза снабжения, поскольку начали испытывать серьезные проблемы с логистикой в городе после ударов армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинское командование столкнулось с серьезным осложнением оперативно-тактической обстановки в Купянске и нарушением логистических путей для снабжения войск. Регулярный объективный контроль ВС РФ и применение российских ударных систем сделали практически невозможным применение вооруженными формированиями Украины автотранспорта и большегрузов, что начало отражаться на боеспособности украинских боевиков в городе. С целью восстановления поставок нужных объемов материально-технических средств, продовольствия и боеприпасов украинские войска начали активно применять большие сельскохозяйственные дроны и наземные роботизированные комплексы", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства уточнил, что применение больших сельскохозяйственных дронов и наземных роботизированных комплексов частично решило проблему продовольствия для ВСУ в Купянске, однако "высокий процент потерь техники с грузом сохраняет дефицит в снабжении украинских боевиков".