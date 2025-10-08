Новая версия детектеров "Набат" может обнаруживать безэкипажные катера

Детекторы в новой версии получили также расширенный диапазон частот

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Жуков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Новая версия детектора дронов "Набат" российской компании Godrone получила расширенный диапазон частот обнаружения от 200 до 8 000 МГц и возможность определять безэкипажные катера. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Набат V.3" с учетом отзывов бойцов в зоне СВО получил диапазон частот обнаружения от 200 до 8 000 МГц. <…> Мы добавили новые сигнатуры, появилась возможность обнаруживать БЭКи", - сказал он.

Собеседник добавил, что поставки серийных изделий могут начаться уже в ближайшее время.

По данным производителя, в новой версии детектора показатель эффективной дальности обнаружения вырос с 1,5 до 2 км. Также детектор получил анализатор спектра частот и возможность подключения различных устройств, включая смартфоны, умные часы, а также систем РЭБ и подмены координат для защиты от дронов.

Новая версия детектора дронов была представлена на форуме "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

О мероприятии

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов.