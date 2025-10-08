Пленный из ВСУ рассказал, как командование оставило группу без еды на три дня

По словам военного, в этот промежуток времени украинским солдатам приходилось набирать воду из болота и есть лапшу быстрого приготовления

Редакция сайта ТАСС

© "Оперативный простор"/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный из 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ рассказал, как его группа оставалась на протяжении трех дней без снабжения. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Насчет снабжения могу сказать, что снабжение ужасное. <…> Я ехал с двумя бутылками воды, с одним сухпаем (сухим пайком - прим. ТАСС). Мне говорили, что на 12 дней, оказался я там на 32 дня. Я бы не выжил на такое количество, не протянул бы столько на один сухпай. Потом начались обстрелы, все чаще-чаще начались обстрелы. Водители не хотят туда ездить возить продукты. Начали туда возить продукты дронами "Баба-яга". <…> Выдавали бутылочку воды на двоих на два дня. Ну и один сухпай. Это еще было нормально. Потом случился момент, что снабжения не было три дня", - сказал пленный.

По его словам, в этот промежуток военнослужащим приходилось набирать воду из болота и есть "Мивину" (лапша быстрого приготовления - прим. ТАСС).

Кроме того, пленный отметил, что снабжение через гексакоптеры все равно не улучшало положение. "Она ("Баба-яга" - прим. ТАСС) скидывает их возле пункта. Половина бьется. Если пак воды скидывается - шесть бутылок - все разбитые. Еда скидывает сухпаями. Понятно, что такое же происходит и с сухпаями. То есть пакет сверху целый, ты раскрываешь, у тебя весь борщ там плавает. Ну все галеты побиты, все побито. Но каша еще, может, живая осталась", - уточнил он.

Ранее украинский военнопленный из 53-й омбр рассказал, как во время передвижения группы сослуживцы испугались засады российских подразделений и сбежали, оставив его в одиночку.