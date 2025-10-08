ТАСС: у Садков ликвидировали командира группы ССО ВСУ с диверсионной группой

Среди офицерского состава есть и другие потери, сообщили российские силовики

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Командир группы сил специальных операций (ССО) ВСУ ликвидирован с диверсионной группой у Садков в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра ССО Украины. Есть потери среди офицерского состава, в том числе ликвидирован командир группы", - сказал собеседник агентства.