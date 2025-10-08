ТАСС: в Харьковской области ВС РФ отбили контратаку спецроты ВСУ
03:51
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Север" отбили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й омпбр, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.