ТАСС: в Харьковской области ВС РФ отбили контратаку спецроты ВСУ

Противник с потерями отошел на исходные позиции, сообщили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Север" отбили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й омпбр, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.