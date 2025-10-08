Над Россией за ночь сбили 53 украинских БПЛА

Над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 53 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Так, 28 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 11 БПЛА - над Воронежской областью, 6 БПЛА - над Ростовской областью, а также по 2 БПЛА перехватили над Брянской и Курской областями и по одному БПЛА - над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.