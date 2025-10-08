Марочко: бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у харьковской Петропавловки

До села осталось порядка 1,5 км, сообщил эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Петропавловки Харьковской области, до юго-восточных окраин села осталось продвинуться около 1,5 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области. Таким образом, расстояние до населенного пункта на данном участке сокращено до 5 км. Также есть продвижение к юго-восточным окраинам Петропавловки. Межпозиционное пространство здесь составляет около 1,5 км", - сказал он.