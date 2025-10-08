Марочко: армия России зашла в Звановку

По словам военного эксперта, малые маневренные группы ВС России вошли на первые несколько улиц населенного пункта

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Малые маневренные группы ВС России вошли на первые несколько улиц Звановки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские силы продолжают продвигаться к южным окраинам Северска: действуя на широком участке фронта, им удалось продвинуться вдоль железнодорожного полотна и вплотную подойти к Звановке.

"Малые маневренные группы наших войск уже отмечены на улицах Сосюры, Шевченко и Молодежной в Звановке", - сказал он, отметив, что из-за продвижения российских бойцов в Звановке у солдат ВСУ "отмечаются панические настроения".