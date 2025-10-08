ВС России на краматорско-дружковском направлении уничтожили объекты ВСУ

Ликвидация антенны управления БПЛА лишила противника возможности проводить разведку и корректировать действия подразделений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили две антенны управления беспилотниками, пункт временной дислокации, автомобиль и миномет ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск была уничтожена антенна управления беспилотных летательных аппаратов противника на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении. Отмечено, что это лишило ВСУ возможности проводить разведку и корректировать действия подразделений.

Как добавили в ведомстве, огнем 152-мм гаубицы "Мста-С" ликвидирован пункт временной дислокации ВСУ вместе с личным составом. Также на краматорско-дружковском направлении расчетом FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии был обнаружен и уничтожен автомобиль ВСУ. Кроме этого, уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ с живой силой в районе Константиновки. Помимо этого, операторы беспилотников обнаружили и поразили антенну управления беспилотниками ВСУ и замаскированный 120-мм миномет вместе с живой силой, лишив противника тактического преимущества в данном районе.