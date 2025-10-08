Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" выполнила торпедные стрельбы в заливе Петра Великого

Экипаж подтвердил практические навыки использования всего спектра вооружения и потенциала корабля во время ведения морского боя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Комсомольск-на-Амуре" выполнила на учениях торпедные стрельбы по отряду кораблей условного противника в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполнила торпедные стрельбы в заливе Петра Великого", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в состав отряда кораблей условного противника входили большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малые противолодочные корабли "Метель" и "Советская Гавань".

В пресс-службе рассказали, что лодке, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, обнаружить отряд кораблей и с выгодной позиции успешно атаковать двумя практическими торпедами. Стрельба выполнялась залпом с максимально возможной глубины применения торпедного оружия. Осложняло выполнение задачи для подводников нахождение над акваторией противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота, которые вели поиск подводных лодок в заданном районе.

На флоте отметили, что экипаж подлодки подтвердил практические навыки использования всего спектра вооружения и потенциала корабля во время ведения морского боя. После поражения цели подводная лодка отработала задачу скрытного выхода из района атаки и уклонения от преследования.