ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1,5 тыс. военнослужащих

В зоне группировки "Центр" было уничтожено более 445 человек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 500 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 220 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - до 225. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 155 и до более 445 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 385 солдат в зоне группировки "Восток" и свыше 70 в зоне ответственности группировки "Днепр".