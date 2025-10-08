ВС РФ поразили железнодорожный состав, перевозивший подразделения ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили железнодорожный состав, задействованный для перебросок подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - сказали в министерстве.