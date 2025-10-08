Средства ПВО РФ за сутки сбили 218 украинских беспилотников

Они также уничтожили четыре снаряда РСЗО HIMARS и две управляемые авиабомбы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 4 снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемые авиабомбы и 218 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц специальной военной автомобильной техники.