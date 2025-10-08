ВС РФ при освобождении Новогригоровки в Запорожье зачистили порядка 190 строений

Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Новогригоровка Запорожской области зачистили более 190 строений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе активных наступательных действий воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации", - информировали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что 7 октября штурмовики 394 мотострелкового полка завершили освобождение населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.