В России разработали прототип шлема с ИИ для военных

Искусственный интеллект будет подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Петербургские и московские разработчики создали прототип шлема с искусственным интеллектом "Соратник", который может вести анализ ситуации на поле боя и подсказывать бойцу местонахождение товарищей и противников. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, Кулибин-клуб которого поддерживает разработчиков.

"Мы внедрили модуль с ИИ в технологию можно сказать амуниции будущего. Данное изделие, комплекс, называется "Соратник". Модуль с ИИ получает данные с камеры бойца на шлеме, от других военнослужащих с аналогичной техникой, с дрона, который находится над полем боя. ИИ будет анализировать все эти данные и подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона. Все это выводится на экран, специально установленный на шлеме", - рассказал руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро, уточнив, что сам модуль разработан его московскими коллегами.