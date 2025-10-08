ТАСС: в Новогригоровке боец ВС РФ в одиночку одолел пять солдат ВСУ

Украинских боевиков добили российские операторы беспилотников, чтобы лишний раз не подвергать бойца опасности, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным Мио во время освобождения Новогригоровки Запорожской области в одиночку одолел группу из пяти солдат ВСУ. Видео есть в распоряжении ТАСС.

"Вскрыв местоположение противника и оценив обстановку, Мио бросил в окно дома гранату, а затем открыл огонь из автомата, уничтожив двоих боевиков. Трое оставшихся в живых попытались прибегнуть к излюбленной тактике ВСУ - тактическому отступлению на более выгодные рубежи. Наш герой предвидел их действия, и сразу после огневого контакта укрылся в погребе поблизости, после чего атаковал из засады, тяжело ранив вражеских солдат", - рассказали ТАСС о подвиге бойца в российских силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что боевиков ВСУ добили российские операторы беспилотников, чтобы лишний раз не подвергать бойца опасности.

Решающую роль в бою сыграла слаженная работа штурмовика и операторов БПЛА, которые оперативно подключились и отработали сбросами.

"И, конечно, железная выдержка и отточенные навыки воина из Приморья - амурчанина по происхождению. Слаженность и подготовка воинов-дальневосточников позволила им стать локомотивом, который ежечасно двигает фронт вперед", - подчеркнули в силовых структурах.