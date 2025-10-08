ТАСС: ВСУ могут попасть в огневой мешок у Димитрова

Российские войска успешно продвигаются в районе Мирнограда

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ могут оказаться в огневом мешке в районе Димитрова (украинское название - Мирноград). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Российские войска успешно продвигаются в районе Мирнограда, несмотря на попытки ВСУ контратаковать и остановить наступление. Уже сейчас можно наблюдать, как формируется огневой мешок, в котором окажется противник - от Новоэкономического до Мирнограда", - сказал собеседник агентства.

12 августа в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Димитрова и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. В тот же день главком ВСУ Александр Сырский сообщил о направлении в район Доброполья резервов. В частности, туда был переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ).