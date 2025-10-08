ТАСС: силовики ликвидировали пять спецназовцев Украины за две недели

Это лишь те, чьи личности стали известны, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пятеро украинских военнослужащих сил специальных операций (ССО) были ликвидированы за прошедшие две недели. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"За последние две недели стало известно о ликвидации как минимум пятерых украинских спецназовцев: капитан Семенюк Леонид Александрович, 140-й центр ССО (г. Хмельницкий), уничтожен в Сумской области; лейтенант Бежук Виталий Юрьевич, уничтожен в ДНР; лейтенант Шавлович Андрей Александрович, уничтожен в Харьковской области; сержант Желясков Вячеслав Петрович, 10-й мобильный пограничный отряд "Дозор" (г. Киев), уничтожен в Сумской области; солдат Махмет Владимир, уничтожен в ДНР", - перечислил собеседник агентства.

При этом, отметил он, это лишь те, чьи личности стали известны, ведь распространять информацию о гибели военнослужащих ССО строго запрещено, а некрологи ограничиваются лишь упоминаниями позывных.