ТАСС: спецназ Украины из элиты превращается в пожарные команды

Это связано с нехваткой мобилизованных на фронте, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Военнослужащие украинских сил специальных операций превращаются из элитных войск в пожарные команды и используются в качестве подразделений закрепления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне. Отдельные отряды даже используют в качестве подразделений закрепления", - отметил собеседник агентства.

По его словам, это связано с нехваткой мобилизованных на фронте. По мнению собеседника ТАСС, использование украинского спецназа в штурмовых действиях продолжится до тех пор, "пока ТЦК не отловят достаточное количество "пушечного мяса" и не отправят его на фронт после прохождения ускоренного курса подготовки".