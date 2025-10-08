Над регионами России за три часа сбили 27 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Ростовской области, по 4 БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Курской областей, и 3 - над территорией Белгородской области", - сказали в военном ведомстве.