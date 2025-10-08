Штурмовик Асадов в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ

Благодаря действиям военнослужащего штурмовые группы успешно выполнили боевую задачу, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Младший сержант Анар Асадов в ходе наступления в одиночку занял и удерживал до подхода подкрепления укрепленный пункт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Младший сержант Анар Асадов в ходе наступления на одном из тактических направлений выдвинулся на штурм укрепленных позиций противника. Скрытно подобравшись вплотную к опорному пункту ВСУ, младший сержант Асадов подорвал его с помощью противотанковой мины ТМ-62. Уничтожил живую силу противника и зачистил прилегающее пространство. После чего в одиночку занял опорный пункт, где дождался подкрепления", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что благодаря храбрости и мужеству военнослужащего штурмовые группы успешно выполнили поставленную боевую задачу.

В Минобороны сообщили, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Асадов представлен к государственной награде - ордену Мужества.