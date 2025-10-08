ЦАМТО: танки НАТО Abrams, Leopard и Challenger показали уязвимость на Украине

Эксперты Центра анализа мировой торговли оружием отметили, что США передали ВСУ 31 танк Abrams, большинство из них потеряно, а минимум 5 достались войскам РФ в качестве трофеев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Танки Abrams, Challenger 2 и Leopard 2, поставленные странами НАТО на Украину, продемонстрировали уязвимость перед современными российскими средствами поражения. Такое мнение высказали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале "Национальная оборона".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По данным экспертов, США передали ВСУ 31 танк Abrams. Большинство из них потеряно, а как минимум пять достались российским войскам в качестве трофеев.

Великобритания поставила на Украину до 14 танков Challenger 2. "Первый британский танк был подбит у Работино (Запорожская область), после чего украинские военные прекратили применение бронетехники британского производства в ходе так называемого "осеннего контрнаступления" 2023 года", - отмечают эксперты. Позже три машины были подбиты на Курском направлении.

В статье также говорится, что планы дополнительных поставок не были реализованы из-за отрицательных отзывов украинских танкистов. Они жаловались на низкую скорость (менее 60 км/ч по шоссе), плохую проходимость на пересеченной местности и недостаточную защищенность от российских противотанковых средств.

Весной 2023 года страны НАТО передали Киеву 54 танка Leopard 2А4 и несколько модификаций "А6". Первый из них был подбит на Запорожском направлении выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. "Осознав высокую уязвимость немецкой бронетехники, ВСУ убрали ее из передовых частей, предпочтя дальнейшее использование этих танков в качестве передвижных огневых точек", - отмечают эксперты. Всего, по данным ЦАМТО, Украина получила 114 танков Leopard различных модификаций. "Из них уничтожено как минимум 24, еще 14 брошено украинскими танкистами, отдельные образцы в качестве трофеев достались российским войскам", - добавили авторы статьи.

Издание приводит слова генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который отметил, что Leopard "выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями". Вместе с тем он подчеркнул: "Каких-то прорывных конструкторских решений мы не увидели. То есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя".